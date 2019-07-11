Senin yüreğin dünyaya bedel

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Denizli'nin İmamlar Mahallesi'nde önceki gün TIR'ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken molozların altında kalarak yaralanan itfaiye eri Tanju Uğur'un (28) hassasiyeti göz yaşarttı. Bel ve kalça kemiğinde kırıklar oluşan Uğur'un beline ambulansta ortopedik korse takılması için kıyafeti kesilmek istendi. Sağlık ekiplerine, "Devletimin malını kesmeyin. ben kalkarım" diyerek direnen Uğur'u itfaiye amiri ikna etti: "Senin sağlığından önemli değil." Bunun üzerine ikna olan Uğur'un kıyafetleri kesilerek tedaviye alındı.