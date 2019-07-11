Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Senin yüreğin dünyaya bedel

Senin yüreğin dünyaya bedel

SEBAHATTİN ALP Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019
Senin yüreğin dünyaya bedel
Denizli'nin İmamlar Mahallesi'nde önceki gün TIR'ın çarptığı ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken molozların altında kalarak yaralanan itfaiye eri Tanju Uğur'un (28) hassasiyeti göz yaşarttı. Bel ve kalça kemiğinde kırıklar oluşan Uğur'un beline ambulansta ortopedik korse takılması için kıyafeti kesilmek istendi. Sağlık ekiplerine, "Devletimin malını kesmeyin. ben kalkarım" diyerek direnen Uğur'u itfaiye amiri ikna etti: "Senin sağlığından önemli değil." Bunun üzerine ikna olan Uğur'un kıyafetleri kesilerek tedaviye alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Senin yüreğin dünyaya bedel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN