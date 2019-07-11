Sıfır grubunu çok seviyorlar

ABD'li uzmanlar sivrisineklerin hareketlerini ve hangi kan grubundan insanları daha çok ısırdıklarını inceledi. Sivrisineklerin sıfır kan grubunu A kan grubuna oranla iki kat daha fazla sevdiğini keşfetti. Sivrisinekler için B kan grubu ise "tat spektrumunda" orta seviyede kalıyor. Bilim insanları, insanların yüzde 85'inin kan grubunu ortaya çıkaran bazı kimyasallar saldığını ve sivrisineklerin bu kimyasalları işaret olarak kabul ederek hedeflerine yaklaştığını buldu. Kimyasal bir iz bırakmayan insanların geriye kalan yüzde 15'i ise kan grupları ne olursa olsun sivrisineklerin ilgi alanına girmiyor. Sivrisineklerin insanların izini sürdüğü başka bir yöntem ise kendilerine has bir organları sayesinde insanların salıverdiği karbondiyoksit miktarını ölçebilmesi. Sivrisinekler, 50 metre öteden insanların salıverdiği karbondiyoksit miktarını ölçebiliyor. Uzmanlar, daha geniş bir bedene sahip insanların sivrisinekler tarafından daha çok ısırılmasının nedenini ise böyle açıklıyor. Öte yandan hamile kadınların diğer insanlara göre yüzde 21 oranla daha çok karbondiyoksit salıverdiği ve daha sıcak bir vücut ısısına sahip olduğu, bu nedenle sivrisinekler tarafından ısırılmaya daha müsait olduğu belirtiliyor. Araştırmalar, sivrisineklerin vücut ısısı daha yüksek olan insanları da tercih ettiğini gösteriyor.

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