Son dakika haberi: Anne ile kızı aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun oldu!

55 yaşındaki Emine Güneş, Adana Çukurova Üniversitesi'ni büyük bir azim ve kararlılıkla bitirdi. 35 yaşındaki kızı da aynı şekilde dereceyle üniversiteyi bitirdi. Emine Güneş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada "Bazı sebeplerden dolayı okuyamamıştım. Çocuklarımı önce okuttum sonra sıra bana geldi. 2 yıl su gibi aktı geçti. Başarılı bir öğrenci oldum üniversiteyi bölüm 1.'si aynı zamanda okul 2.'si olarak bitirdim. Gurur duyuyorum kendimle ve kızımla. Okumanın yaşı yokmuş bunu bir kez daha anladık. Okuyamama konusunda ben biraz yaralıyım. Okumak isteyenler gerçekten isterse her şey olur yeter ki istesinler. Eğer fırsatı imkanı varsa okumanın yaşı yok. O yüzden okumak isteyenler isterse her şey olur" diye konuştu. Son dakika haberinin detayları...