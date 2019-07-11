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haberi: Anne ile kızı aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun oldu!

Ajanslardan gelen haberi herkesin ilgisini çekti. 'da gerçekleşen olayda Çukurova Üniversitesi'nde aynı bölümde kazanan 55 yaşındaki ve 35 yaşındaki kızı , aynı süre zarfında birlikte eğitim gördü ve 2 yıl sonunda dereceyle bölümlerini bitirdi. İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika haberi sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 09:28
Son dakika haberi: Anne ile kızı aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun oldu!

55 yaşındaki , Çukurova Üniversitesi'ni büyük bir azim ve kararlılıkla bitirdi. 35 yaşındaki kızı da aynı şekilde dereceyle üniversiteyi bitirdi. Emine Güneş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada "Bazı sebeplerden dolayı okuyamamıştım. Çocuklarımı önce okuttum sonra sıra bana geldi. 2 yıl su gibi aktı geçti. Başarılı bir öğrenci oldum üniversiteyi bölüm 1.'si aynı zamanda okul 2.'si olarak bitirdim. Gurur duyuyorum kendimle ve kızımla. Okumanın yaşı yokmuş bunu bir kez daha anladık. Okuyamama konusunda ben biraz yaralıyım. Okumak isteyenler gerçekten isterse her şey olur yeter ki istesinler. Eğer fırsatı imkanı varsa okumanın yaşı yok. O yüzden okumak isteyenler isterse her şey olur" diye konuştu. haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Anne ile kızı aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun oldu!
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