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Son dakika haberi: ’ta ! Bacağından vurdu

Son dakika haberi... 'ta apartman yöneticisi ile çiçekçi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 19:12
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta silahlı kavga! Bacağından vurdu

Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi Dizi Sokağı'ndaki binanın girişinde çiçekçi dükkanı sahibi olan G.Y'nin iş yerinin bir kısmını ATM olarak kiraya vermesi nedeniyle aynı binada yönetici olan 60 yaşlarındaki M.H.U ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine apartman yöneticisi M.H.U. silahıyla G.Y.'yi bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli M.H.U. daha olay yerinden kaçmadan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta silahlı kavga! Bacağından vurdu
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