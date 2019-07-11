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dakika haber: Bir il bu olayı konuşuyor! ' lahmacun çekiyor' dedi, bir anda ortadan kayboldu! Sonrasında...

Çorum'dan gelen dakika haberi akıllara durgunluk veren bir plan ile ilgili olarak öne çıkıyor. Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi elbise, gelinlik ve takılar olmak üzere toplamda 60 bin TL masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim 2018 tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar sürerken, gelin adayı Nurhan B., " lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gelin adayının bu lafının ardında şeytani bir plan bulunurken, damat adayı Gökhan U. soluğu karakolda aldı. İşte, son dakika haberinin merak edilen detayları...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 11:19
Son dakika haber: Bir il bu olayı konuşuyor! 'Canım lahmacun çekiyor' dedi, bir anda ortadan kayboldu! Sonrasında...

Kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde oturan Hatice ve Hasan U. çifti, geçen yıl eylül ayında oğulları Gökhan'ı evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt'ta verilen adrese genç kızı görmeye gittiler.

ÇORUM'DAN AKILLARA DURGUNLUK VEREN SON DAKİKA HABERİ

Aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, Nurhan B. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim B.'ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL ödendikten sonra gelin adayı Nurhan B., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.

İşte, dakika haberinin detayları...

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Son dakika haber: Bir il bu olayı konuşuyor! 'Canım lahmacun çekiyor' dedi, bir anda ortadan kayboldu! Sonrasında...
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