Son dakika haber: Bir il bu olayı konuşuyor! 'Canım lahmacun çekiyor' dedi, bir anda ortadan kayboldu! Sonrasında...

Kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde oturan Hatice ve Hasan U. çifti, geçen yıl eylül ayında oğulları Gökhan'ı evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt'ta verilen adrese genç kızı görmeye gittiler.

ÇORUM'DAN AKILLARA DURGUNLUK VEREN SON DAKİKA HABERİ

Aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, Nurhan B. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim B.'ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL ödendikten sonra gelin adayı Nurhan B., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.

İşte, son dakika haberinin detayları...