Son dakika haberi: Büyük İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama! Deprem tahmincisi Hoogerbeets'in ardından Almanlar'da uyardı...

Büyük Marmara depremi ile ilgili ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets sık sık son dakika uyarılarında bulunuyordu. Konuyla ilgili bir tahmin de Alman bilim insanları tarafından geldi. Marmara Denizi'nde yaşanan önemli teknotik gerginliklerden dolayı büyük bir deprem beklenirken, Alman bilim insanları son yaptığı araştırmalarda korkutan uyarılar da bulundular. Özellikle yaptığı tahminler sık sık doğru çıkan Frank Hoogerbeets'in de konuyla ilgili yaptığı uyarılar Marmara depremi ile ilgili olan haberlerin vatandaşlar tarafından dikkate alınmasına neden oluyor. İşte Alman bilim insanlarının Marmara depremi ile ilgili yaptığı uyarılar…

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İÇİN KORKUTAN UYARI! ALMAN BİLİM İNSALARI AÇIKLADI

İşte Alman bilim insanlarının Türkiye için yaptığı deprem açıklaması;