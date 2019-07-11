Srebrenitsa katliamı nedir, nasıl oldu? Srebrenitsa katliamı 24.yıl dönümü bugün…

Srebrenitsa katliamı 24.yıl dönümünde dünya basınında büyük yankı uyandırıyor. Soykırımın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen acısı ilk günü gibi unutulmuyor. Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri, 11 Temmuz 1995 günü Srebrenitsa'yı ele geçirmesiyle başlayan katliam hakkında vatandaşlar detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki Srebrenitsa katliamı nedir, nerede ve nasıl oldu?

SREBRENİTSA'DA YAŞANANLAR, "2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK KATLİAM" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR. SREBRENİTSA KATLİAMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER HABERİMİZİN DEVAMINDA YER ALIYOR.