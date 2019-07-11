“Şule yüksekten korkardı”

BUGÜN NELER OLDU

Ünıversıte öğrencisi Şule Çet'in (23), bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) dün hakim karşısına çıktı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Şule Çet'in babası İsmail Çet, taraf avukatları, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çeşitli STK temsilcileri de katıldı. Sanıklardan Çağatay Aksu suçlamaları kabul etmeyerek, "Bizim doğaüstü güçlerimiz var. Şule'ye dokunmadan tecavüz edip, boynunu kırıyoruz. Ben Şule aşağı düşerken ayak bileğinden tuttum ifademi de ilk baştan beri değiştirmedim" dedi. Şule'nin arkadaşı Zehra Aybüke Akdağ da duruşmada tanık olarak dinlendi. Akdağ, olaydan 1 gün sonra Şule'nin doğum günü olduğunu ve onun için kutlamalar planlandığını, Şule'nin intihar edecek bir kız olmadığını söyledi. Akdağ, "Şule'nin yükseklik korkusu var. Hiçbir yerde camın yanında bile duramaz, AVM terasında bile yemek yemezdi. Olaydan üç dört ay önce Çağatay'ın kendisine bir şeyler hissettiğini düşündüğünü söylemişti" diye ifade verdi. Çet ailesinin avukatları da sanıkların halen delil gizlediğini, olay sırasında kullandıkları telefonlar yerine başka telefonları mahkemeye verdiklerini söyledi. Şule'nin kazağının içe ve yukarı doğru sıyrıldığını, atılmadan önce kazağının giydirilmeye çalışıldığını anlattılar. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.