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çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ Süper Loto çekilişi!

İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam yani Perşembe akşamı çekilecek olan Süper Loto sonuçlarını şans oyunu sevenler merakla bekliyor. Geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 11, 14, 21, 25, 43, 48 olarak sonuçlanırken bu akşamın kazandıracak numaraları ise merakla bekleniyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 11.7.2019 10:04
Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 11 Temmuz Süper Loto çekilişi!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda çekilecek olan Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Heyecanın dorukta olduğu Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 11 Temmuz MPİ Süper Loto çekilişi ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz..

11 TEMMUZ PERŞEMBE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN SÜPER LOTO NUMARALARI

Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 11, 14, 21, 25, 43 ve 48 olarak belirlendi. 3 haftadır devreden Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 6.841.168,55 TL'ye ulaşmıştı. Bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile bu rakamın 8 milyona ulaşması bekleniyor.

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Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 11 Temmuz Süper Loto çekilişi!
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