TOKİ Muğla Fethiye kura sonuçları açıklandı! 2019 TOKİ Fethiye kura çekiliş sonuçları tam liste sorgulama ekranı!

Toplu Konut İdaresi TOKİ ev sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. Ev alma hayali kuranlar TOKİ Fethiye kura sonuçları açıklanmasının ardından isim listesine bakmaya başladı. TOKİ Muğla Fethiye Karaçulha konut projesi için 2 1 kuru sonuçları belirlendi, ardından ise 3 1 kura sonuçları çekilişi yapılacak. Vatandaşlar kura sonuçları neticesinde isimlerini resmi sitede sorgulayabilecek. Ev sahibi olamayanlar ise yatırdıkları başvuru ücretlerini geri alabilecek.

TOKİ FETHİYE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOKİ'nin Muğla Fethiye Karaçulha bölgesinde yapacağı 180 konut projesinin talihlileri 10 Temmuz akşamı yapılacak kura çekilişiyle belli oldu. Kura çekilişi, Fethiye Belediye Başkanlığı " Özel Olgun Kültür Merkez'inde" noter huzurunda yapıldı.

TOKİ 50 bin konut kuraları tüm hızıyla devam ediyor. Muğla Fethiye hak sahipleri bugün saat 18:00'de yapılacak kura ile belirlendi.