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2019 Pazartesi günü PTT, noter ve bankalar ve kargolar açık mı? 15 Temmuz'da resmi kurumlar kapalı mı? İşte ayrıntılar

Devlet kurum ve kuruluşlarında işleri olan vatandaşlar ’da banka, PTT ve noterler, hastaneler ve kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. Türkiye’de 15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle anma törenleri ve demokrasi zaferini kutlama zaferi gerçekleşecek. Resmi kurumlarda işleri olan bireyler “?” ve “15 Temmuz resmi kurumlar, PTT, eczaneler, hastaneleri kargo şubeleri açık mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen soruların ayrıntılı yanıtları…

Giriş Tarihi: 12.7.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 09:50
15 Temmuz 2019 Pazartesi günü PTT, noter ve bankalar ve kargolar açık mı? 15 Temmuz'da resmi kurumlar kapalı mı? İşte ayrıntılar

Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Pazartesi günü tüm yurtta şehitler anılacak. Resmi devlet kurumlarında işleri olan vatandaşlar '' 15 Temmuz PTT, banka, noterler, hastaneler ve kargolar tatil mi? 15 Temmuz ?'' sorusuna Google arama motoru üzerinden yanıt bulmaya çalışıyor. Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bunun akabinde merak edilen PTT, banka, noterler, hastaneler ve kargoların çalışma saatleri haberimizde hazırlandı. İşte tüm ayrıntılar…

15 Temmuz günü açık ve kapalı olan kurumları sizler için derledik. Haberimizin devamında 15 Temmuz'la ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.

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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü PTT, noter ve bankalar ve kargolar açık mı? 15 Temmuz'da resmi kurumlar kapalı mı? İşte ayrıntılar
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