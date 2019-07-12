15 Temmuz 2019 Pazartesi günü PTT, noter ve bankalar ve kargolar açık mı? 15 Temmuz'da resmi kurumlar kapalı mı? İşte ayrıntılar

Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Pazartesi günü tüm yurtta şehitler anılacak. Resmi devlet kurumlarında işleri olan vatandaşlar '' 15 Temmuz PTT, banka, noterler, hastaneler ve kargolar tatil mi? 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı?'' sorusuna Google arama motoru üzerinden yanıt bulmaya çalışıyor. Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bunun akabinde merak edilen PTT, banka, noterler, hastaneler ve kargoların çalışma saatleri haberimizde hazırlandı. İşte tüm ayrıntılar…

15 Temmuz günü açık ve kapalı olan kurumları sizler için derledik. Haberimizin devamında 15 Temmuz'la ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz.