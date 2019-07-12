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resmi ? 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

Demokrasi ve Milli olan resmi ? Geçen sene hafta sonuna denk gelen bugünde kamu ve özel sektör çalışanları resmi tatil günlerini araştırıyor. Resmi tatiller, ulusal önem taşıyan günlerin kutlandığı günlerdir. Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için 15 Temmuz 2016’dan bu yana anma törenleri düzenleniyor. Peki , hangi güne denk geliyor? İşte 2019 resmi tatil takvimi…

Giriş Tarihi: 12.7.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 10:10
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

Demokrasi ve gününe geri sayım başladı. Özel sektör çalışanı ve memurlar 15 Temmuz , hangi güne denk geliyor? Sorusuna yanıt arıyor. 2019 Resmi tatil günlerini merak eden vatandaşlar 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Bu üç yılda ülkenin ve devletin geleceğinin yeniden tasarlanmasına dönük birçok alanda köklü yapısal değişimler yaşandı.

15 Temmuz tatil mi? Resmi tatil günlerine dair merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. 15 Temmuz 2019 bu sene de kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör çalışanlarına tatil olacak.

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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!
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