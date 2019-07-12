15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor? İşte detaylar!

Demokrasi ve Birlik Günü 15 Temmuz gününe geri sayım başladı. Özel sektör çalışanı ve memurlar 15 Temmuz tatil mi, hangi güne denk geliyor? Sorusuna yanıt arıyor. 2019 Resmi tatil günlerini merak eden vatandaşlar 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Bu üç yılda ülkenin ve devletin geleceğinin yeniden tasarlanmasına dönük birçok alanda köklü yapısal değişimler yaşandı.

15 Temmuz tatil mi? Resmi tatil günlerine dair merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. 15 Temmuz 2019 bu sene de kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör çalışanlarına tatil olacak.