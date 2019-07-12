Çalışan anneler dikkat! 1015 liralık kreş desteği alma şartları nelerdir? İşte detaylar...

Çalışan anneler şüphesiz ki zaten zor olan annelik ile bir de iş hayatının zorluklarına göğüs geriyor. Sigortalı bir işte çalışan annelerin alabildiği 1015 liralık kreş desteği çalışan anneleri mutlu ediyor. Bu katkıyı almak için başvurmak isteyen anneler kreş desteği alma şartları nelerdir? gibi sorularla arama motorunda yoğun olarak araştırıyorlar. Peki kreş desteği kimlere verilir ve başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

KREŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kreş desteği başvuru şartlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;