Ciğerimiz yandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen orman yangınına 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle müdahale edildi. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine yaşayan vatandaşları anons yaparak uyardı. Yapılan çalışma sonucunda, her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ahırlarda bulunan hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü. Yangın Fethiye'ye bağlı Taşbaşı ve Gökçeovacık ile turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yangın nedeniyle bölgeden yükselen dumanlar 60 kilometre mesafedeki Fethiye'den de görüldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın dün sabah 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk tespitlere göre bir butik otel ve 350 hektar alanın (490 futbol sahası) etkilendiği aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın sonrası bölgede inceleme yaptı ve şunları söyledi: "Kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yürekleri hoplatan yerleşim yerlerini tehdit ediyor olmasıydı. Bu kadar rahat konuşur olmamı görünmez kahramanlarıma borçluyum. Mahsur kalan 5 personelin sağlık durumu iyi."

Bakan Pakdemirli'den Muğla'daki orman yangınıyla ilgili flaş açıklama!

MANAVGAT VE FETHİYE'DE YANGIN

Antalya'nın Manavgat ilçesinde de önceki gece çıkan orman yangını dün sabah saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı. Yangına 10 arazöz, 2 helikopter ve 40 yangın işçisi müdahale etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber odu.



KARŞI ATEŞ TAKTIĞI GÖCEK'I KURTARDI

Hızla ilerleyen alevlere karşı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "karşı ateş verme" yöntemini kullandı. Yetkililer bu yöntemi şöyle anlattı: "Arazözleri arkanıza alarak güçlü bir ekiple yanıcı materyali yakıyorsunuz. Neticede karşıdan da aynı yere yangın geliyor. Sizinki büyümeye başladığında kavuşan yangın otomatik olarak çöküyor."