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yayımlandı mı? 12 Temmuz Hutbesi konusu ne? İşte detaylar...

her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından müslümanlara sunuluyor. Bu hafta da okumak isteyen vatandaşlar 12 Temmuz hutbesi yayımlandı mı ve konusu ne? gibi sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı hutbesine ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz. Peki 12 Temmuz Cuma hutbesi yayımlandı mı ve konusu ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.7.2019 10:08
Cuma hutbesi yayımlandı mı? 12 Temmuz Cuma Hutbesi konusu ne? İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her haftanın son günü yayımlanan 'nin bu haftaki konusunun ne olacağı müslümanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet 12 Temmuz Hutbesini okumak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Peki 12 Temmuz Cuma Hutbesi yayımlandı mı ve konusu ne? İşte detaylar...

DİYANET CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI MI, KONUSU NE? (12 TEMMUZ 2019)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesi'ne ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Cuma hutbesi yayımlandı mı? 12 Temmuz Cuma Hutbesi konusu ne? İşte detaylar...
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