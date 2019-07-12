Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada (12 Temmuz 2019)

Bir haftayı daha sağlık, mutluluk ve huzurla bitirmenin sevincini yaşıyoruz. Bugün müslüman alemi ibadet için camileri dolduracak. Vatandaşlar internette Cuma namazı saat kaçta? sorusuyla öte yandan 3 büyük ilimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerini merak ederek araştırıyor. 12 Temmuz Cuma namazı saat kaçta sorusu ve diğer daha pek çok merak edilen konuyu haberimizde bulabilirsiniz. İşte 12 Temmuz 2019 namaz vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (12 TEMMUZ 2019)

12 Temmuz Cuma namazı saatlerine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;