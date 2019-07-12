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Eski damat cinneti: 2 ölü 1 yaralı

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019
Eski damat cinneti: 2 ölü 1 yaralı
Konya'nın Cihanbeyli İlçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Güllü Koç (45), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi İrfan Taşkafa'dan (47) geçen yıl Haziran ayında boşandı. İrfan Taşkafa kiraladığı otomobille, dün sabah boşandığı eşinin arkadaşı olduğu öne sürülen Mehmet Kayhan'ın (47) iş yerine gitti. Yanında getirdiği av tüfeğiyle Kayhan'a ateş ederek yaraladı. Taşkafa daha sonra İnsuyu Mahallesi'nde oturan eski kayınvalidesi Sevim Koç'un(70) evine gitti. Koç'un sırtına iki el ateş ederek öldürdü. Taşkafa'nın kaçtığı kiralık otomobili uydudan takip eden polisler araçta Taşkafa'nın cansız bedenini buldu. Taşkafa'nın başına ateş açıp intihar ettiği belirlendi.
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Eski damat cinneti: 2 ölü 1 yaralı
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