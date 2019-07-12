‘Hacca gidiyorum, helalleşelim’ ilanı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yaklaşık 50 yıldır ticaretle uğraşan Ramazan Tetik hac yolculuğuna çıkmadan önce verdiği gazete ilanıyla alacaklı ve borçluları ile helalleşmek istedi. "Bu 50 yıl içinde benden alacağı olanların gideceğim gün saat 19.00'a kadar kapalı pazar yerindeki dükkanıma bekliyorum. Benim hakkım geçtiyse herkese hakkımı helal ediyorum. Bana borcu olanların da en kısa zamanda borçlarını ödemelerini bekliyorum" yazılı ilan veren Tetik, 2 gün içinde çok sayıda kişinin kendisini ziyaret ettiğini anlattı. Tetik "Dün bir çiftçi geldi. Birkaç yıl önce ilaç satmışım. Ot ilacı bezelyelerini öldürmüş. Yerine domates ilacı verdim, helalleştik. Bu sabah biri geldi. 915 lira borcu varmış bana. 15'ini sildik, 900 ödedi; borcunu kapattık" diye konuştu.