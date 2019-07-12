Büyük indirimleri içeren 12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu RAFLARDA! BİM kataloğu aktüel listesi burada...

Haftanın 12 Temmuz Cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılmıştı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 12 Temmuz Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Keysmart marka çamaşır makinesi ile KUMTEL marka ankastre set durumunda... Katalogda son derece çeşitli ev ekonomisi ürünleri bulunurken, çocuklarınız için alabileceğiniz eşyalar da bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 12 Temmuz BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.