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’da pazartesi yağış geri dönecek

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019
İstanbul’da pazartesi yağış geri dönecek
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava nedeniyle İstanbul'da önceki gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini gün boyu sürdürdü. Hava sıcaklığının yaklaşık 13 derece düştüğü kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar çanta ve montlarla korunurken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji Müdürlüğü tespitlerine göre cuma gününden itibaren hafta sonuna kadar yağışların yerini güneşli havaya bırakacağı, pazartesi günü yine yağışın etkili olacağı kaydedildi. Hava sıcaklığının ise 17 dereceden yine 9 derece daha yükselerek 26 dereceye kadar ulaşacağı kaydedildi.
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İstanbul’da pazartesi yağış geri dönecek
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