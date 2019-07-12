Kamyon tekerleğinin çarptığı çocuk komada

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı. Olay önceki gün, Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Hastaneye gitmek üzere evden çıkan Sakine Ağım ve 6 yaşındaki oğlu Doğukan, yol kenarında baba Gökhan Ağım'ı beklemeye başladı. Bu sırada yokuştan hızla gelen ve bir kamyondan çıktığı tahmin edilen tekerlek, minik Doğukan ve annesinin üzerine geldi.Anne son bir hamle ile tekerlekten kaçmaya çalışsa da dev tekerlek minik Doğukan'a çarptı. Feci şekilde yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Doğukan, hemen hastaneye kaldırıldı. Minik Doğukan'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor. Minik Doğukan'ın acılı annesi Sakine ve babası Gökhan Ağım ise bir an olsun çocuklarının yanından ayrılmıyor. Baba Gökhan Ağım, "Önceki gün oğlumu hastaneye götürecektim. İş yerinden izin aldım çıktım. Annesi yol kenarına getirip beni beklerken maalesef bu olay yaşandı. Bu tekerlek nereden çıktı, bir yerden mi fırladı, bunu kim yaptı mutlaka bulunmasını istiyorum. Şu anda durumu kritik yoğun bakımda" şeklinde konuştu. Yetkililerden yardım isteyen Ağım, "Şikayetçiyim. Karakola başvurduk. Bunun peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı. Anne Sakine Ağım ise, "Eşimi bekliyordum. Gelecekti oğlumu hastaneye götürecekti. Bir anda tekerleğin geldiğini fark ettim. Onu kurtarmaya çalışırken tekerlek vurdu zaten yere düştü" dedi.