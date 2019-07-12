Korsan taksi çetesinden ‘komiser’ çıktı

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İstanbul'da bir çetenin "Korsan Taksi Hattı" kurarak araç kiraya verdiği, taksi şoförlerini yüksek faizle borçlandırdığı ve zorla senet imzalattığı iddiaları üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile soruşturma başlatıldı.Arnavutköy'de faaliyet gösteren çete üyelerine yardım ettikleri saptanan ve Arnavutköy İlçe Emniyeti'nde görevli bir komiser ve iki polis operasyon kapsamında gözaltına alındı. Polisler açığa alınırken şüpheli komiser Y.K.'nin, çetenin kurduğu korsan hatta kardeşi adına üç ticari araç yerleştirdiği saptandı. İki polisin de komiser Y.K. ile birlikte hareket ettiği ve çete lideri ile aynı apartmanda oturdukları belirlendi. Şüpheliler İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Komiser Y.K.'nin da aralarında olduğu dokuz şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Aralarında iki polis memurunun olduğu diğer 11 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.