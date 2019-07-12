ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖGG sınav sonuçları sorgula! Tarih belli oldu

82.Dönem ÖGG sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Aylar öncesinden sınava girenler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Görevlisi sonuçlarını sorguluyor. 2019 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? On binlerce adayın katılım gösterdiği sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları 19 Temmuz tarihinde açıklanacak. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın değerlendirdiği 82. dönem ÖGG sınavı için sonuçlar, kimlik bilgileri ile sorgulanabilecek.