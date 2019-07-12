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ne zaman açıklanacak? 2019 ÖGG sınav sonuçları sorgula! Tarih belli oldu

On binlerce Özel Güvenlik Görevlisi sınavına giren aday sonuçların açıklanmasını bekliyor. 82. Dönem heyecanla bekleniyor. 30 Haziran Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)’nin resmi sitesine çevrildi. Peki 2019 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarının açıklanma tarihi…

Giriş Tarihi: 12.7.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 09:06
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖGG sınav sonuçları sorgula! Tarih belli oldu

82.Dönem heyecanla bekleniyor. Aylar öncesinden sınava girenler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Görevlisi sonuçlarını sorguluyor. 2019 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? On binlerce adayın katılım gösterdiği sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınav sonuçları 19 Temmuz tarihinde açıklanacak. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın değerlendirdiği 82. dönem ÖGG sınavı için sonuçlar, kimlik bilgileri ile sorgulanabilecek.

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖGG sınav sonuçları sorgula! Tarih belli oldu
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