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Olmayan projeden maketle vurgun yaptılar

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019
Olmayan projeden maketle vurgun yaptılar
İstanbul'da bir inşaat şirketinin, inşaat izni dahi olmayan projeler hazırlayarak, maketler üzerinden daire ve iş yeri sattığı ve yaklaşık 100 kişiyi 170 milyon lira dolandırdığı ihbarı üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada firmanın oluşturduğu projelerden bazılarından arazi sahiplerinin bile haberinin olmadığı, bazı projelerde ise inşaat izni dahi bulunmadığı ortaya çıktı. Firma yöneticilerinin elde ettikleri paraları ABD'deki şirketlerine gönderdikleri belirlenirken Mali Polis, kimlikleri tek tek tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.
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Olmayan projeden maketle vurgun yaptılar
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