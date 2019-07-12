Son dakika haberi: Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' Mehmet Aydın Türkiye'de mi? O fotoğraflar tek tek incelendi!

Çiftlik Bank vurguncusu olarak bilinen Mehmet Aydın'dan son dakika haberleri gelmeye devam ederken, mağdurlar da gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, Çiftlik Bank adı altında 100 binden fazla kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, yaklaşık 1 milyar 200 bin TL para ile yurt dışına kaçmıştı. 'Tosuncuk' olarak bilinen bir numaralı firari ismin geçtiğimiz haftalarda eşi Sıla Aydın ile fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü. İlgili fotoğraflarda yat sefası yaptığı gözlemlenen Aydın'ın, eşi ile beraber bir tatil bölgesinde olduğu gözlemlenmişti.

'TOSUNCUK TÜRKİYE'DE Mİ?'

Ortaya çıkan fotoğraflarda çeşitli detaylar bulunurken, 'Tosuncuk Türkiye'de mi?' iddiası öne atıldı. Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemede oldukça merak edilen konuya netlik kazandırıldı.

İşte, günün son dakika haberine ilişkin detaylar;