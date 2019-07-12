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Son dakika haberi: Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' Mehmet Aydın 'de mi? O fotoğraflar tek tek incelendi!

Çiftlik Bank dolandırıcısı olan ve kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak da bilinen Mehmet Aydın'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yüz binlerce kişiden 1 Milyar TL'den fazla para alıp para alıp ortalıklardan kaybolan firari sanık Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz günlerde bir yatta çeşitli fotoğrafları ortaya çıkmıştı. 'Tosuncuk'un eşi Sıla Aydın ile olan pozlarını içeren görüntülerin bir tatil bölgesinde olduğu belli olurken, ortaya ise flaş bir iddia atılmıştı. 'Tosuncuk' Mehmet Aydın 'de mi? sorusu akıllara gelirken, Emniyet güçleri tarafından yapılan araştırmada çarpıcı ve kesin bulgulara ulaştı. İşte, Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın hakkındaki flaş son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.7.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 08:09
Son dakika haberi: Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' Mehmet Aydın Türkiye'de mi? O fotoğraflar tek tek incelendi!

Çiftlik Bank vurguncusu olarak bilinen Mehmet Aydın'dan son dakika haberleri gelmeye devam ederken, mağdurlar da gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, Çiftlik Bank adı altında 100 binden fazla kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, yaklaşık 1 milyar 200 bin TL para ile yurt dışına kaçmıştı. 'Tosuncuk' olarak bilinen bir numaralı firari ismin geçtiğimiz haftalarda eşi Sıla Aydın ile fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü. İlgili fotoğraflarda yat sefası yaptığı gözlemlenen Aydın'ın, eşi ile beraber bir tatil bölgesinde olduğu gözlemlenmişti.

'TOSUNCUK TÜRKİYE'DE Mİ?'

Ortaya çıkan fotoğraflarda çeşitli detaylar bulunurken, 'Tosuncuk 'de mi?' iddiası öne atıldı. Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemede oldukça merak edilen konuya netlik kazandırıldı.

İşte, günün son dakika haberine ilişkin detaylar;

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Son dakika haberi: Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' Mehmet Aydın Türkiye'de mi? O fotoğraflar tek tek incelendi!
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