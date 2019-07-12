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katliamı nedir? nasıl oldu? 24.yıl dönümü anılıyor! İşte tarihi önemi...

Bosnalı Müslümanların önemli günlerinden katliamı 24.yıl dönümü anılıyor. 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerleri tarafından katledildiği acısı hala dinmedi. On binlerce vatandaş bugün için internetten nedir, nasıl oldu? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Avrupa’da yapılan en büyük insan katliamı ve etnik soykırım olarak dünyada unutulmayan acı katliamda, 7’den 70’e binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Haberimizin devamında Srebrenitsa soykırımı katliamı hakkında tüm detaylara erişebilir, merak ettiklerinizi okuyabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.7.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 09:32
Srebrenitsa katliamı nedir? Srebrenitsa katliamı nasıl oldu? 24.yıl dönümü anılıyor! İşte tarihi önemi...

katliamı 24.yıl dönümünde dünya basınında büyük yankı uyandırıyor. Soykırımın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen acısı ilk günü gibi unutulmuyor. Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri, 11 Temmuz 1995 günü Srebrenitsa'yı ele geçirmesiyle başlayan katliam hakkında vatandaşlar detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki nedir, nerede ve nasıl oldu?

SREBRENİTSA'DA YAŞANANLAR, "2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK KATLİAM" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR. SREBRENİTSA KATLİAMI HAKKINDA MERAK EDİLENLER HABERİMİZİN DEVAMINDA YER ALIYOR.

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Srebrenitsa katliamı nedir? Srebrenitsa katliamı nasıl oldu? 24.yıl dönümü anılıyor! İşte tarihi önemi...
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