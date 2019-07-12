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çekiliş sonuçları 11 Temmuz açıklandı! MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Dünden bu yana Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam gerçekleştirilen 11 Temmuz 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, MPİ 11 Temmuz Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 12.7.2019 09:45
Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Temmuz açıklandı! MPİ ile Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 11 Temmuz Süper Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta büyük ikramiyenin devretmesi ile Süper Loto sonuçları için daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

11 TEMMUZ MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.40'ta çekildi ve 22.00'ye doğru açıklandı.

İşte bu akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Temmuz açıklandı! MPİ ile Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı
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