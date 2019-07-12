Tekerleğin çarpması sonucu yaralanmıştı! Hastaneden son dakika açıklaması geldi

Arnavutköy'de bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük bir çocuğa çarpmış. Kameralara saniye saniye yansıyan olay sosyal medyada çokca tartışılmıştı.

İstanbul Arnavutköy'de fırlayan kamyon tekerleği çocuğa çarptı

"HASTAMIZIN DURUMU İYİYE GİTMEKTEDİR"

Söz konusu olayın ardından küçük çocuğun saat 14.00'de hastaneye getirildiği belirtilen açıklamada, "Hastanemiz tarafından gerekli tetkik ve tedaviye yönelik müdahaleler yapıldıktan sonra çarpmaya bağlı beyinde oluşan hasar için acil ameliyata alınmıştır. Hastamızın başarılı geçen ameliyatı sonrası genel durumu iyiye gitmekte olup, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir." denildi.