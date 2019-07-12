Yaz yağmuru yıktı geçti

İzmir'in Kınık ilçesinde tütüncülük yaparak geçimini sağlayan Bayram Türkmen (47) ile 14 yaşındaki kızı Tülin Türkmen sağanak sırasında tütünlerin üzerini örtmek isterken, yıldırım düşmesi sonucu öldü. Yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dündarlı ve Poyracık meralarında işçilerin kaldığı seraları su bastı. İtfaiye ekipleri tarafından seralardan çıkartılan, aralarında çocukların da bulunduğu 200 kişi, Poyracık Kapalı Spor Salonu'na yerleştirildi. Kınık Belediyesi 200 kişilik gruba gıda ve giyim yardımı yapıtı.

5 DAKİKADA AFET: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5 dakika süren hortum ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı ile Sefa Mahallelerinde etkili oldu. Hortum, deniz kıyısındaki kafeteryalarla, ana cadde üzerindeki iş yerlerinin önündeki saçak ve gölgelikleri uçurdu. Sahilkent Mahallesi'nde küçük balıkçı tekneleri hortum nedeniyle karaya savruldu.







CAMLARI PATLATTI: Edirne'nin Enez ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu. Araçların camlarını patlatan dolu ekili alanlara da büyük zarar verdi. Yaklaşık 15 dakika etkili olan fırtınada Sultanice Limanı'nda bağlı bulunan 2 tekne de battı.

BOĞAZ'DA TRAFİK AKSADI: Çanakkale'de de etkili sağanak nedeniyle kuzey ve güney yönden çift taraflı kapatılan boğaz, havanın normale dönmesi üzerine yeniden açıldı. Ayvacık ilçesinde sağanak ve fırtına 20'den fazla evin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi.

AĞACIN ALTINDA KALDI: Çorum'da fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalan İbrahim Onaylı (79) hayatını kaybetti. Polis aracının kontrolden çıkması sonucu 2 polis memuru ise yaralandı. Devrilen ağaçlar nedeniyle 10'dan fazla araç zarar gördü. Ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binanın çatısı da bahçeye uçtu.

TRAKTÖRDEKİ ÇİFTE YILDIRIM ÇARPTI: Ankara'nın Çubuk ilçesinde de ot biçen Osman Sarıkoç'un (57) bulunduğu traktöre yıldırım isabet etti. Sarıkoç olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan eşi Elif Sarıkoç (55) tedavi altına alındı.

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