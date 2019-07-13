15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil olacak mı? İşte ayrıntılar..

Demokrasi ve Birlik Günü 15 Temmuz gününe geri sayım başladı. Özel sektör çalışanı ve memurlar 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Sorusuna yanıt arıyor. Eğer 15 Temmuz tatili haftasonu ile birleşirse 3 günlük bir tatil çalışanları bekliyor olacak. 2019 Resmi tatil günlerini merak eden vatandaşlar 15 Temmuz'un tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Türkiye'de darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Bu üç yılda ülkenin ve devletin geleceğinin yeniden tasarlanmasına dönük birçok alanda köklü yapısal değişimler yaşandı.

Demokrasi ve Birlik Günü'ne az bir zaman kaldı. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?

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15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. Bu sene hafta içine denk gelen günün tatil olup olmayacağına ilişkin bilgi geldi.