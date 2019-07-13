Amcanın isyanı: Asın bunu hâkim bey

BUGÜN NELER OLDU

Bahçelievler'de 4 Mart günü eşi Ayşe Soymaz (53) ile kayınvalidesi Keziban Ercan (81) kardeşinin oğlu Mesut Soymaz (27) tarafından öldürülen İsmail Soymaz duruşmada gözyaşları içinde hâkime yalvardı: "Benim nasıl yandığımı kimse bilemez. Ben ateş olmuşum yanıyorum hakim bey. Sırf para için hanımımı öldürdü. Kadınları boğmuş öldürmüş ilaçlı bezleri tıkamış ağızlarına. Ne olur bunu asın hâkim bey" Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Mesut Soymaz ise avukatı duruşmaya katılmadığı için savunma yapmadı. Duruşma çıkışı konuşan İsmail Soymaz, "Bu canavar sütannesini öldürdü. Eşim onu emzirmişti" sözleriyle cinayete isyan etti.