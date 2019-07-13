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Evi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermedi

'ın Saray ilçesinde, kendisini terk eden ve tehditler üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı 4 çocuğunun annesi Şeyda Ayyıldız'ı (33), eve dönmeye ikna edemeyince sokak ortasında 12 bıçak darbesiyle öldüren Haluk Ayyıldız'a (42) ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. İlk duruşmaya çıkan Ayyıldız, "Defalarca barışmak için uğraştım, onu denemek için param olmasına rağmen 50 TL istedim, vermedi. O zaman kafasında beni tamamen bitirdiğini anladım" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 12:57
Evi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermedi

İstanbul'da yaşayan Şeyda Ayyıldız, eşi Hakan Ayyıldız ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine evini terk edip, geçen 3 çocuğunu da yanına alarak 'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşip, Çerkezköy ilçesinde tekstil fabrikasına iş bulup çalışmaya başlardı. Geçen yılın ekim ayında Saray'ın Kemalpaşa Mahallesi Remzi Şeker Caddesi üzerindeki evinden işe gitmek üzere çıkan Şeyda Ayyıldız'ın önü, ayrı yaşadığı eşi Hakan Ayyıldız tarafından kesildi. Hakan Ayyıldız, yeniden eve dönmesini istediği eşinden 'Hayır' yanıtını alınca çift arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hakan Ayyıldız, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini 12 kez bıçaklayıp öldürdü.

Cinayetin ardından kaçan Hakan Ayyıldız, yakalandıktan sonra tutuklandı. Öldürülen Şeyda Ayyıldız ise tabutuna 4 çocuğunu simgeleyen 4 gül konularak son yolculuğuna uğurlandı.

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Evi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermedi
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