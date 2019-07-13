İlk yardım çantasından bonzai çıktı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın arama yaptığı otomobilde bulunan ilk yardım çantasının içinden bonzai ve esrar çıktı. 3 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saray jandarma ekipleri, ilçede yaşayan S.B., Y.U. ve C.O.'nun uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alarak, Büyükyoncalı Mahallesi'nde durdurdu. Aramada, ilk yardım çantasının içinde satışa hazır, 127 gram bonzai ve 117 gram esrar çıktı. Olayla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı. DHA