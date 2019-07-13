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'ndan S-400 açıklaması: 'nin güvenliğini sağlaması hakkıdır

Genel Başkanı , S400 teslimatına ilişkin, “ kendi bildiği yoldan devam edecektir. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır” dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 16:09
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Türkiye'nin güvenliğini sağlaması hakkıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Adalet Parkı Açılışına katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, S400 teslimatının başlamasının ardından, Amerikan Senatosundan Trump'a yaptırım yapması yönünde gelen açıklamaları, "Senato önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde veya yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır" şeklinde değerlendirdi.
Ayrıca Kılıçdaroğlu, "Zamanında Türkiye'nin Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir. Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Türkiye'nin güvenliğini sağlaması hakkıdır
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