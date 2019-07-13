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’de aynı aileden 4 kişi denizde boğuldu

Giriş Tarihi: 13.7.2019
KKTC’de aynı aileden 4 kişi denizde boğuldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimauğusa bölgesinde denize giren aynı aileden 4 kişi akıntıya kapılarak boğuldu. Alınan bilgiye göre dün akşam ailesiyle birlikte sahile giden Merve Katırcı (18), denizde çırpınmaya başladı. Kızlarının akıntıya kapıldığını gören baba Ramazan (40), anne Filiz (40) ve kardeşleri Mert (17) ile Barış Katırcı (12) da suya atladı. Anne ve baba ile birlikte 2 çocukları açığa sürülenerek gözden kaybolurken, tatilçiler Barış Katırcı'ya ulaşarak kurtarmayı başardı. Ramazan, Filiz, Merve ve Mert Katırcı'nın ise cesetlerine ulaşıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ve Başbakan Ersin Tatar üzüntülerini dile getirdi.
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KKTC’de aynı aileden 4 kişi denizde boğuldu
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