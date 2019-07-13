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Korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Eşi tarafından araba içinde vurulmuştu...

’ta yaklaşık 2 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Şenay Akdoğan’ın gözü yaşlı annesi Şenel Koçaaslan, kızı için adalet istiyor. Koçaslan, kızını öldüren İhsan Akdoğan’ın cinayetten önce şarkılar söyleyip sosyal medyada paylaştığını da hatırlatarak, Akdoğan’ın kendisini sonrası tehdit ettiğini ifade etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 10:46
Korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Eşi tarafından araba içinde vurulmuştu...

Olay, 31 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde 'ta meydana gelmişti. Şiddet gördüğü iddiasıyla eşi İhsan Akdoğan'dan boşanmak istediğini söyleyen Şenay Akdoğan (35) 1992 Sokak üzerinde arabasının içinde eşi tarafından öldürülmüştü. Yaşanan olaydan sonra anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli İhsan Akdoğan ise kaçarken yakalanmıştı.

Kocası tarafından öldürülen Şenay Akdoğan'ın gözü yaşlı annesi olaydan sonra eski damadı İhsan Akdoğan tarafından tehdit edildiğini belirtti. Önümüzdeki günlerde Bakırköy adliyesinde görülecek duruşma öncesi adalet çağrısı yapan acılı anne, kızının katilinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

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Korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Eşi tarafından araba içinde vurulmuştu...
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