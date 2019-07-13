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Sahte ihbar başını yaktı!

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019
Sahte ihbar başını yaktı!
İstanbul Fatih'te yaşayan Yaşar E. 14 Nisan'da 155'i aradı. 49 yaşındaki adam polislere 'Kocamustafapaşa Meydanı'na bomba koydum. El yapımı bomba yapmayı Bosna Hersek'te öğrendim. Ben özel harekat polisiyim' şeklinde ihbarda bulundu. Olay yerine giden emniyet güçleri herhangi bir patlayıcı maddeye rastlamadılar. Bunun üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polisleri arayan şahsın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Yaşar E. ifadesinde alkolün etkisiyle bomba ihbarı yaptığı ve herhangi bir yere bomba koymadığını anlattı. Yaşar E.'nin suç uydurma gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi istendi.
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Sahte ihbar başını yaktı!
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