Savcılık katil sevgilinin senaryosunu delillerle çürüttü!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Baki A. İle maktul Sevinç A.'nın Arnavutköy'de evlilik dışı olarak birlikte yaşadıkları, maktul ile şüphelinin geçtiğimiz aylarda motosiklerle evlerine geldikleri kaydedildi.

TANIK OLAYI ANLATTI

İddianamede tanık olarak ifade veren güvenlik görevlisinin ifadelerine yer verildi. Tanık, sitede rutin devriye görevi yaptığı sırada bir erkek sesi geldiğini, erkek şahsın 'ambulans, polis' diyerek bağırdığını, sesin geldiği yöne gittiğinde mutfak camından kafasını çıkarmış elinde telefon bulunan bir erkek şahsı gördüğünü ve duyduğunu, cama yaklaştığında içerideki bir bayan şahsı yerde yatar vaziyette gördüğünü ifade etti. Erkek şahsın 'eşim' diyerek 'silahla kendini yanlışlıkla vurdu' dediğini, güvenliğin normal kapıdan girerek kapıyı açtırdığını, kapıyı açtığında yerdeki bayanın hareketsiz yattığını, sağ yanında bir tabancanın bulunduğunu gördüğünü, şahsın panik halinde olduğunu, kadına ilk yardım uyguladığını belirtti.

Tanık, bir süre sonra şahsın sokağın üzerinde bulunan motoru çalıştırdığını, 'nereye gidiyorsun' dediğinde polisi ve ambulansı getireceğini söyleyerek uzaklaştığını kaydetti. Ardından olay yerine polislerin geldiğini, kolluk tarafından fotoğrafı gösterilen şahsın şüpheli Baki Ateş olduğunu belirtmesi üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

İddianamede, parmak izlerinin tespiti sonucu şüpheli Baki A.'nın sağ el işaret parmak izleri ile aynı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Sevinç A.'nın Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporunda ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda tabanca ile atışın uzak atış olduğu kaydedildi.

"MONTUMUN CEBİNDEN DÜŞTÜ"

İddianamede, firari olan şüphelinin yakalanması üzerine ifade verdiği kaydedildi. Şüpheli ifadesinde, Sevin A.'yı 4, 4 buçuk yıldır tanıdığını, kendisi ile dost hayatı yaşadığını, olayın olduğu yerde 3 yıldır yaşadıklarını, olay günü gece 23:00 sıralarında maktül ile ikametten çıkarak Kağıthane ilçesine gittiklerini, yemek yiyerek alkol aldıktan sonra saat 02:00 sıralarında ikamete döndüklerini, eve geldikten sonra ayakkabılarının bağcığını çözmek üzere eğildiğinde montunun sol iç cebinde bulunan silahın yere düştüğünü, düşmesi ile birlikte patladığını, silahın patlaması ile önce kendisinin yaralandığını düşündüğünü, ancak maktule dönüp baktığında maktulün sırt üstü yere düştüğünü, maktulün yaralandığını anladığını, telefonu alarak ambulans ve polise haber vermek üzere aradığını ancak telefonun çekmediğini, sonra evin kapısını açarak bağırdığını ve yardım istediğini, bu esnada sesine güvenlik görevlisinin geldiğini, ardından arkadaşına gittiğini, olaydan 10 gün sonra Sevinç' in öldüğünü anladığını ifade etti. Şüpheli maktulün kaza sonucu öldüğünü, ancak kastının olmadığını, kusurunun olduğunu ileri sürdü.

"YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU"

İddianamede, "Her ne kadar şüpheli üzerine atılı kasten öldürme suçunu kabul etmeyerek kazaen yani taksirle öldürme suçunu kabul etmiş ise de; şüpheli ile maktulün olaydan önce alkol aldıkları, şüphelinin olay esnasında olay yerine gelen tanık güvenlik görevlisine maktulün kendisini vurduğunu beyan etmesi, şüphelinin olay yerinden kaçması hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı Kasten Öldürme suçunu işlediği yönünde yeterli şüphenin oluştuğu anlaşılmaktadır" denildi.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Savcılık şüpheli Baki A.'nın 'Kasten Öldürme' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacak.