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çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 13 Temmuz sorgulama!

Şans oyunları her hafta yüzbinlerce kişi tarafından takip ediliyor. Tabi ki bu isimler arasında en dikkat çekeni de oluyor. Vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen şans oyunları arasında olan Sayısal Loto’nun her hafta sonuçları merakla bekleniyor. İdaresi tarafından düzenlenen ve noter huzurunda açıklanan rakamlar belli oldu. Peki, Loto’da kazandıran numaralar neler? 13 Temmuz Cumartesi MPİ sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 13.7.2019 21:25
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 13 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama!

Her Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun bu hafta kazanan numaraları belli oldu. Bu hafta Çarşamba günü 6 bilen çıkmayınca gözler bugünkü çekilecek olan Sayısal Loto çekilişine dikildi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan ve noter huzurunda çekilen Sayısal Loto'da kazandıran numaralar neler? MPİ 13 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada!

MPİ 13 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde çekilişi 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. İşte kazandıran numaralar…

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 13 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama!
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