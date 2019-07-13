Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 13 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama!

Her Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun bu hafta kazanan numaraları belli oldu. Bu hafta Çarşamba günü 6 bilen çıkmayınca gözler bugünkü çekilecek olan Sayısal Loto çekilişine dikildi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan ve noter huzurunda çekilen Sayısal Loto'da kazandıran numaralar neler? MPİ 13 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada!

MPİ 13 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde çekilişi 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. İşte kazandıran numaralar…