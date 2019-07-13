Sivaslı İbrahim’in park zaferi

Sivaslı İbrahim Erkan, çocukluğunun geçtiği Yıldızeli İlçesi Subaşı Köyü'ne çocuk oyun alanı ve park yapılması için birçok kurumun kapısını çaldı. Çocukların oyun oynayacağı, köylülerin ise zaman geçirmek için oturacağı bir park olmadığını belirten Erkan, Sivas Valiliği'ne 'Köyümüze park yapın" diye başvuruda bulundu. Valilik başvuruyu Sivas İl Özel İdaresi'ne gönderdi. İl Özel İdaresi ise '2017-2018 yılı yatırım programında böyle bir yatırım yok' dedi. Köylerine park yapılması için Sivas'ta sonuç alamayan İbrahim Erkan, son olarak Subaşı Köyüne 10 masa, 20 oturma bankı verilmesi ve iki çocuk parkı yapılması için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Kuruma 9 Ocakta başvurusunu yapan İbrahim Erkan'a 4 Temmuz'da cevap geldi. Erkan'ı haklı bulan KDK, Subaşı Köyü'ne park ve çocuk oyun alanı yapılarak masa ve sandalye verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Alınan tavsiye kararı Sivas Valiliği'ne gönderildi.







Ankara'da görev yapan İbrahim Erkan, çocukluğunun geçtiği Subaşı köyünde yaşadıkları sıkıntıyı SABAH'a anlattı: "Köyümüzde çocukların oyun oynayabileceği bir park yok. Benim çocukluğum da bu köyde geçti. Çamurdan evler yapıp oynardık. Eski traktör parçalarını oyuncak yapardık, traktör römorklarında oynardık. Yıllar geçmesine rağmen köyde değişen bir şey olmadı. Çocuklar yine çamurla oynuyor, yaşlılar köy meydanında ya da caminin kenarında sohbet ediyor. Bizlerin yaşadığı eksikliği çocuklarımız yaşamasın istedim. Son çare olarak Kamu Denetçiliği Kurumu sesime kulak verdi. KDK'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU