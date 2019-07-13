Tarihi hamam millet kütüphanesi olacak

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İstanbul Üsküdar'da 217 yıllık Selimiye Hamamı, millet kütüphanesi olarak hizmet verecek. Sultan III. Selim tarafından 1802 yılında Nizam-i Cedit askerlerinin yıkanması için Selimiye Kışlası ile birlikte yaptırılan tarihi hamamın restorasyonu tamamlanıyor. 2017'de restorasyonuna başlanan tarihi eserle ilgili açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yenileme çalışmalarının sonuna gelindiğini belirterek, Bağlarbaşı ve Üsküdar sahilde hizmete aldıkları 'Nevmekan' kafe-kütüphane konseptinin yenisini burada açacaklarını bildirdi.