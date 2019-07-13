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’da saldırıya uğradı, başsavcılık soruşturma başlattı

’da komşusunun eşeğini bahçesine girdiği gerekçesiyle keserle yaralayan kadın hakkında cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 22:01 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 22:02
Trabzon’da eşek saldırıya uğradı, başsavcılık soruşturma başlattı
Trabzon'un Maçka ilçesi Haya Yaylası'nda meydana gelen olayda, P.S. adındaki kadının komşusunun eşeğini bahçesine girdiği gerekçesiyle keser darbeleriyle yaraladığı iddia edildi.
Keser darbeleriyle kuyruk bölgesinde derin yarıklar oluşan eşek, tedavi için veterinere götürüldü. Eşeğin durumunu üzülen hayvanseverler, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdiler. Twitter'da paylaşılan fotoğrafa tepkiler çığ gibi büyüdü. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
Başsavcılığın resmi twitter adresi "trabzoncbs"den yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup, soruşturma süreci hassasiyetle takip edilmektedir" dendi.

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Trabzon’da eşek saldırıya uğradı, başsavcılık soruşturma başlattı
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