Turizm cennetinde tehlike geçti

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan yangın 45 saat sonra tamamen kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısmen kontrol altına alındıktan sonra önceki gece tekrar aktif hale gelen yangın ikinci kez kontrol altına alındı. Günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahaleye tekrar başlandı. Yangında zarar gören 490 futbol sahası büyüklüğündeki alanın ağaçlandırılmasına bölgede yapılacak temizlik çalışması sonrasında sonbahar mevsiminde başlanacak. Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, havadan yangın alanını inceledi. Pakdemirli, "30 ile 50 hektar arasında bölgelerde yer yer tütmeler var. Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek mümkün mertebe tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz. Yangın söndürülünce daha net görünür ama kabaca 350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tatillerine devam etsin. Bölgeye tatile gelmeyi düşünenler varsa, tereddüt etmeden buraya gelebilirler. Yerleşim alanlarıyla ilgili en ufak bir tehdit söz konusu değil. Sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonlara aldırmayın. Tüm Muğlalıları sonbaharın başında Eylül ayında buraya fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.