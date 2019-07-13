UNESCO’nun çiçeği Osmaniye’de açtı

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Unesco'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve ömrü boyunca sadece bir kez çiçeklenen Agave bitkisi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 10 metre uzunluğunda çiçek açtı. İlçeye bağlı Bağ Mahallesi'nde çiçek açan Agave bitkisi, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisini görüyor. Oldukça yavaş geliştiği için 100 yıla kadar yaşayabilen bitki, ömrü boyunca bir kez çiçek açıyor. Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Murat Kuru, Agave bitkisinin yörede "sabır otu", "yüzyıl bitkisi" ve "hırsız kaçıran" adıyla bilindiğini ve ABD, Meksika, Hindistan ve Akdeniz Bölgesi'nde yetiştiğini söyledi. Çiçeği 10 metre uzunluğu bulabilen bitkinin 100 yıla kadar yaşadığının bilindiğini ifade eden Kuru, "UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmıştır ve koruma altındadır. Türkiye'de sahil bölgesi olan Akdeniz'de peyzaj bitkisi olarak yetişmektedir" ifadesini kullandı.