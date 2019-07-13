Usta yazar Mehmed Şevket Eygi vefat etti

BUGÜN NELER OLDU

Eygi'nin cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin vefatı dolayısıyla Twitter'dan taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı. 1933'te Zonguldak'ta dünyaya gelen Eygi, Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1970'lerde yayınladığı Bugün gazetesi, haftalık Yeni İstiklal ile Büyük Gazete kapandıktan sonra Son Havadis ve Son Çağrı dahil çeşitli yayın organlarında makaleleri yayımlandı. Genel olarak Tasavvufi yaşam, bid'at hareketleri, mezhepsizlik, sabetaycılık, Osmanlı dönemi gibi konulara değinen Eygi, Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapıyordu.