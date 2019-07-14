15 Temmuz PTT, kargo tatil mi? 15 Temmuz Pazartesi günü PTT ve kargolar açık mı?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne kısa süre kaldı. Vatandaşlar bugün için anma törenlerine katılacak. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. PTT ve kargolarda işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "15 Temmuzda PTT, kargo açık mı, tatil mi ?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününde PTT ve kargo çalışıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar

15 TEMMUZ'DA PTT VE KARGO TATİL Mİ?

15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bu nedenle de resmi kurumlar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz Pazartesi PTT ve kargo çalışıyor mu? PTT açık mı? İşte detaylı bilgiler…