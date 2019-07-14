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, kargo ? 15 Temmuz Pazartesi günü PTT ve kargolar açık mı?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü ülkemizde törenlerle anılacak. Bilindiği üzere 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil ilan edilmişti. Bu günün resmi tatil olmasının ardından vatandaşlar, resmi işleri için hangi kurumların açık olduğunu merak ediyor. Özellikler , kargo çalışma saatleri ile ilgili bireyler araştırma yapıyor. Peki, 15 Temmuz'da ? İşte 15 Temmuz Pazartesi günü PTT ve kargonun açık olup olmadığı ve çalışma saatleri ile ilgili merak edilen soruların cevapları sizlerle…

Giriş Tarihi: 14.7.2019 12:49
15 Temmuz PTT, kargo tatil mi? 15 Temmuz Pazartesi günü PTT ve kargolar açık mı?

Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne kısa süre kaldı. Vatandaşlar bugün için anma törenlerine katılacak. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. ve kargolarda işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "15 Temmuzda PTT, , ?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününde PTT ve kargo çalışıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar

15 TEMMUZ'DA PTT VE KARGO TATİL Mİ?

15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bu nedenle de resmi kurumlar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz Pazartesi PTT ve kargo çalışıyor mu? PTT açık mı? İşte detaylı bilgiler…

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15 Temmuz PTT, kargo tatil mi? 15 Temmuz Pazartesi günü PTT ve kargolar açık mı?
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