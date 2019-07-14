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resmi olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli tatil mi? İşte ayrıntılar!

Son günlerin en çok araştırılan konusu olan Demokrasi ve Milli olan resmi ? Resmi tatiller, ulusal önem taşıyan günlerin kutlandığı günlerdir. Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için 15 Temmuz 2016’dan bu yana anma törenleri düzenleniyor. Geçen sene hafta sonuna denk gelen bugünde kamu ve özel sektör çalışanları resmi tatil günlerini araştırıyor. 15 Temmuz tatili hafta sonu ile birleşirse 3 günlük bir tatil çalışanları bekliyor olacak. Peki ?

Giriş Tarihi: 14.7.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 10:28
15 Temmuz resmi tatil mi olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi? İşte ayrıntılar!

Demokrasi ve gününe geri sayım başladı. Özel sektör çalışanı ve memurlar , hangi güne denk geliyor? Sorusuna yanıt arıyor. Eğer 15 Temmuz tatili haftasonu ile birleşirse 3 günlük bir tatil çalışanları bekliyor olacak. 2019 Resmi tatil günlerini merak eden vatandaşlar 15 Temmuz'un tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Türkiye'de darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Bu üç yılda ülkenin ve devletin geleceğinin yeniden tasarlanmasına dönük birçok alanda köklü yapısal değişimler yaşandı.

Demokrasi ve Birlik Günü'ne az bir zaman kaldı. Peki 15 Temmuz resmi , kaç gün tatil olacak?

İşte detaylar

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. Bu sene hafta içine denk gelen günün tatil olup olmayacağına ilişkin bilgi geldi.

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15 Temmuz resmi tatil mi olacak? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi? İşte ayrıntılar!
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