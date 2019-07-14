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'da bankalar açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde şehitlerimiz için yurdun birçok yerinde törenler düzenlenecek. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü bilindiği üzere ilan edilmişti. Bu günün resmi tatil olmasının ardından vatandaşlar, resmi işleri için hangi kurumların açık olduğunu merak ediyor. Özellikler bankaların çalışma saatleri ile ilgili bireyler araştırma yapıyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? İşte 15 Temmuz Pazartesi günü bankaların açık olup olmadığı ve çalışma saatleri ile ilgili merak edilen soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 14.7.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 11:53
15 Temmuz'da bankalar açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne gelmemizle birlikte vatandaşların bugün hakkındaki araştırmaları da artış gösterdi. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bankalarda işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "15 Temmuzda bankalar açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününde bankalar çalışıyor mu?

15 TEMMUZ PAZARTESİ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'un üçüncü yıldönümü olması nedeniyle Pazartesi günü olacak. Bu nedenle de resmi kurumlar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz Pazartesi bankalar çalışıyor mu? İşte detaylı bilgiler ve çalışma saatleri...

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15 Temmuz'da bankalar açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi bankalar çalışıyor mu?
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