15 Temmuz'da bankalar açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne gelmemizle birlikte vatandaşların bugün hakkındaki araştırmaları da artış gösterdi. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bankalarda işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "15 Temmuzda bankalar açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününde bankalar çalışıyor mu?

15 TEMMUZ PAZARTESİ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'un üçüncü yıldönümü olması nedeniyle Pazartesi günü resmi tatil olacak. Bu nedenle de resmi kurumlar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz Pazartesi bankalar çalışıyor mu? İşte detaylı bilgiler ve çalışma saatleri...