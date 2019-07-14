Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 15 Temmuz’da eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi eczaneler çalışıyor mu?

’da eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi eczaneler çalışıyor mu?

Türkiye için önem arz eden Demokrasi ve Milli Birlik Günü geri sayımı başladı. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlar 15 Temmuz Pazartesi günü açık mı merak ediliyor. Bu bağlamda ‘’15 Temmuz’da eczaneler açık mı? ’’ sorusuna internetten yanıt aranıyor. Vatandaşlar reçete, ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için eczanelerin açık mı kapalı mı olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 15 Temmuz Pazartesi eczaneler çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 14.7.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 10:52
15 Temmuz’da eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi eczaneler çalışıyor mu?

On binlerce kişi '' 'da noter açık mı? 15 Temmuz Pazartesi noter çalışıyor mu?'' sorusuna Google arama motoru üzerinden yanıt aramaya başladı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne kısa süre kaldı. Bulunduğunuz 'nün internet sitesine giriş yaparak nöbetçi eczaneleri görebilirsiniz. Peki 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu? İlaç ve reçete yazdırma işlemleri ezcaneler de yapılacak mı?

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

Sağlık kurum ve kuruluşlarının açık olmadığını vatandaşlar öğrenmek istiyor. 15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? Haberimizin devamında detaylı bilgi yer almaktadır.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz’da eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi eczaneler çalışıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN