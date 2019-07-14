15 Temmuz’da eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi eczaneler çalışıyor mu?

On binlerce kişi '' 15 Temmuz'da noter açık mı? 15 Temmuz Pazartesi noter çalışıyor mu?'' sorusuna Google arama motoru üzerinden yanıt aramaya başladı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne kısa süre kaldı. Bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesine giriş yaparak nöbetçi eczaneleri görebilirsiniz. Peki 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu? İlaç ve reçete yazdırma işlemleri ezcaneler de yapılacak mı?

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

Sağlık kurum ve kuruluşlarının açık olmadığını vatandaşlar öğrenmek istiyor. 15 Temmuz Pazartesi eczaneler açık mı? Haberimizin devamında detaylı bilgi yer almaktadır.