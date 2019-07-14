A101 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 markette bu hafta yıldızlı ürünlerde indirim fırsatı…

18 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayına girdi. Vatandaşlar ilgili kurumun sitesinde kataloğu incelemeye başladı. A101 market bu hafta '' Harca Harca Bitmez Kampanyasıyla'' indirimli ürünlerini açıkladı. Bu haftaki dev fırsat şöleninde; Desenli Opal Tabak çeşitleri 4,95 TL. Relax 2lt Çelik Termos 69,95 TL. Borcam Kapaklı Kase Tencere 24,95 TL. Safir Kase 5,95 TL. Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL. Erzak Kabı 3'lü 12,95 TL. Figürlü Krep Tavası 5,95 TL'den satışa sunulacak. İşte A101 aktüel ürünler indirim kataloğu listesi…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 18 TEMMUZ 2019

Haftanın A101 aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünlerden teknoloji indirimleri yoğun ilgi görüyor.

18 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

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